Galazitting bij de Djimmers

Op 9 februari organiseert carnavalsvereniging de Djimmers uit Moelingen haar galazitting met proclamatie van de 46ste prins. Deze feestavond vindt plaats in hoftempel VCCV de Voerpoort en start om 20.11u. Uiteraard mag men rekenen op een gevuld en vooral gevarieerd programma. Met Har Daniëls en Sylvia Ramakers in de buut en zang van Marleen Rutten. Afgewisseld met optredens van eigen bodem en dansoptredens van DG Djimmers. Hoogtepunt van dit programma is de geweldige showact van The Dolls Company. Deze Duitse acrobatische showkunstenaars weten elke seconde van hun optreden het publiek te boeien met een buitengewone acrobatische poweract!

The Dolls Company is een van de weinige podiumshows met een perfecte evenwichtsoefening tussen acrobatiek en humor. De afgelopen decennia hebben Gerd en Dustin Waree op alle grote (carnavals)podia van Duitsland gestaan. Van de bekende zittingen in Keulen, Mainz, Düsseldorf en Aken tot TV-optredens op WDR en ARD.

Voor we afscheid nemen van Prinses Marina I en Hofdame Shirley zorgt de Limburgse nachtegaal Beppie Kraft voor een spetterende finale. Apotheose van deze avond is de proclamatie van de 46ste Djimmerprins. Aansluitend is er receptie en prinsenbal met animatie van D.J. Marco.