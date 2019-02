Voeren - Ongeveer 1 op 4 mensen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met kanker. Maar hoe vertel je zoiets aan je gezin? En hoe ga je er zelf mee om? Wat doet kanker met je lichaam en hoofd? Wat is kanker nu eigenlijk en welke behandelingen zijn er? En vooral, hoe kun je tijdens zo'n negatieve periode toch positief blijven? Sabine De Vos neemt de aanwezigen tijdens deze lezing mee in haar zoektocht naar antwoorden en toont aan dat kanker ons kracht kan geven.

Voordracht Sabine Vos: "Het K-boek - krachtiger vóór, tijdens en na kanker"

Ongeveer 1 op 4 mensen wordt in zijn of haar leven geconfronteerd met kanker. Maar hoe vertel je zoiets aan je gezin? En hoe ga je er zelf mee om? Wat doet kanker met je lichaam en hoofd? Wat is kanker nu eigenlijk en welke behandelingen zijn er? En vooral, hoe kun je tijdens zo'n negatieve periode toch positief blijven?

Sabine De Vos neemt de aanwezigen tijdens deze lezing mee in haar zoektocht naar antwoorden en toont aan dat kanker ons kracht kan geven. Ze deelt tips en tricks over hoe je je levenskwaliteit kunt verbeteren, hoe je het draaglijk kunt maken, wat lotgenoten heeft geholpen en hoe je zélf een patiënt kan helpen.

Sabine De Vos (°1967) werkte in de media en was schepen. Momenteel is ze presentatrice en schrijfster voor jong en oud. Ze werd zelf twee keer getroffen door kanker.

De voordracht over "Het K-boek - krachtiger vóór, tijdens en na kanker" wordt georganiseerd door Davidsfonds Voeren en vindt plaats in de gemeentelijke bibliotheek (Berneauweg 40) op vrijdag 8 februari 2019 om 20u

Deze lezing kwam tot stand met de medewerking van de dienst Vrije Tijd van de Gemeente Voeren