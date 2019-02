De Boemelaire vierden viermaal elf jubileum

Voeren - De Boemelaire, de carnavalsvereniging van Sint-Martens-Voeren, hebben het voorbije weekend een bijzonder leuk 4x11 jubileum uitbundig gevierd. De vereniging die ludiek ontstond tijdens de jaarlijkse kindermatinee van de Chiro in 1975 groeide snel uit tot een volwaardige carnavalsvereniging met een lange traditie van prinsen en prinsessen, jeugdcarnaval, hilarische zittingen, “mit spass en plezeer” en grote carnavalsstoeten.

De Boemelaire, de carnavalsvereniging van Sint-Martens-Voeren, hebben het voorbije weekend een bijzonder leuk 4x11 jubileum uitbundig gevierd. De vereniging die ludiek ontstond tijdens de jaarlijkse kindermatinee van de Chiro in 1975 groeide snel uit tot een volwaardige carnavalsvereniging met een lange traditie van prinsen en prinsessen, jeugdcarnaval, hilarische zittingen, “mit spass en plezeer” en grote carnavalsstoeten. “Zo trokken we vroeger mee met de Boemelkapel door het dorp van deur tot deur waar de bewoners de ‘verkleedde mommen’, trakteerden op een pilsje of een borrel. De Boemelaire hebben trouwens hun naam te danken aan deze blaaskapel,” zegt William Nijssen. Zaterdagavond stond de jubileumzitting op het menu: De Glitter Girls, Richting Rex, tonprater Roel en de Alpenzusjes verzorgden de gastoptredens. Prins Joris en prinses Karlijn die afzwaaiden en alle liefhebbers van het genre genoten van de ludieke optredens van de Boemelaire zelf. Zondag startte het feest met een verzorgde ‘dialectmis’ in de Sint-Martinuskerk. De jubileumreceptie in een bomvolle zaal liep onder begeleiding van de Blaaskapel de Bergweider Muzikanten uit Mheer met zang van Jos Senden en der Christian. Xavier Schillings is de jubileumprins voor 2019.