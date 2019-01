Archeologisch route rond de Elvenschans

Voeren - De gemeenten Eysden- Margraten (NL) en Voeren hebben een archeologische route uitgewerkt rond Navagne (Elvenschans). Archeoloog Tim Vanderbeken (zie foto) heeft een applicatie uitgewerkt waarmee men met de smartphone het archeologisch terrein en verhaal ervan virtueel kan beleven.

Het verhaal van het Fort van Navagne, de Elvenschans, waarvan vorig jaar een boek van historicus Frank Hovens en vormgever Paul Smeets verscheen, is de aanleiding om deze speciale route uit te werken.

Navagne in Moelingen is een oude Spaanse vestigingsburcht langs de Maas waarvan de contouren van het vroegere versterkte fort vanuit de lucht nog goed zichtbaar zijn. Aan de Nederlandse kant wordt de ‘Archeo Route’ voorgesteld met een ijkpunt: De Speer (2 meter hoog) met foto’s en teksten. Met een app kan je wat in de ondergrond zat of bovengronds nog zichtbaar is laten herleven. Aan de grenspaal met Eysden staat een infozuil met een afbeeldingen. Op het plan ervan staat een QR- code waarmee je online filmpjes kan zien. Zo zie je de vlucht van een drone boven de Schans waarvan bovengronds de vroegere boerderij en ridderzaal overblijft. De gemeente Voeren wil mogelijk de route uitbreiden tot het Hoeneveldje in ’s Gravenvoeren waar resten uit de Romeinse tijd werden gevonden, mogelijk komt er ook een klein museum. Het boek ‘Navagne, een Spaans fort aan de Maas’ is te koop kopen bij Toerisme Voerstreek.