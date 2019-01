Teuven en Böschuule in ban van carnaval

Voeren - De Böschuule hielden het voorbije weekend het kerkdorp Teuven en omstreken opnieuw in de ban van Carnaval. De Böschuule boden een gevarieerd programma. De dansmariekes presenteerden hun dansjes. Opmerkelijk trouwens dat deze groep uitgroeide tot twintig leden. Na een avond met veel dans, zang, parodie, de polonaise en plezier in de zaal volgde natuurlijk de presentatie van de nieuwe meezinger en een speciaal optreden voor de jubileum hofhouding: prins Mark, prinses Tanja en kinderen Gwen, Emma, en Iris.

De Böschuule hielden het voorbije weekend het kerkdorp Teuven en omstreken opnieuw in de ban van Carnaval. De Böschuule boden een gevarieerd programma. De dansmariekes presenteerden hun dansjes. Opmerkelijk trouwens dat deze groep uitgroeide tot twintig leden. Na een avond met veel dans, zang, parodie, de polonaise en plezier in de zaal volgde natuurlijk de presentatie van de nieuwe meezinger en een speciaal optreden voor de jubileum hofhouding: prins Mark, prinses Tanja en kinderen Gwen, Emma, en Iris. Op het podium van de jaarlijkse zitting o.m. Marlon Kicken, Der Christian, Sven Ohne Girls, Limbo Express, Les 21 van Gemmenich. In de zaal tal van Raden van Elf in gevederd gezelschap en talrijke Voerenaars en Teuvenaars die kwamen meevieren. Uiteraard kleurden eigen optredens de avond. De leden van ‘La casa du papel’ maakten met een klankspel de 34e prins van de Böschuule bekend. Prins Jean-Marie (Heusschen) (52) met zijn prinses Arianne (51) werden tot verrassing van hun kinderen en iedereen in de zaal uit geroepen tot prinsengarde. Zondag namiddag toonde jeugdige talenten van de vereniging De Uulestuutskes (zie foto) hun kunnen. Thema was Transsylvanië of Zevenburgen van graaf Dracula waar alle toneeltjes, liefst 21 optredens, rond ‘gebouwd’ werden. Prins Ahren (van de Poel), prinses Gwen (Beckers), hofnar Sophie (Brouwers) en minister Josianne (Delnoy) werden er geïnstalleerd.