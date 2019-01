Djimmerinnekes verloten 30 koningskoeken

Voeren - Op 6 januari, Driekoningen, gingen in Moelingen dertig koningskoeken over de toonbank. Het Koningskoeken loten is een speciale traditie in de Voerstreek.

In het kerkdorp Moelingen worden elk jaar ‘koningskoeken’ verloot. In café ’t Duvelke in het centrum verzamelden zondagavond ouders, kinderen en sympathisanten samen met de Djimmerinnekes de dansgroep van de carnavalsvereniging om deze traditie in ere te houden. Zo’n 30 koningskoeken en drie ‘karrewielen’ (zie foto) veranderden van eigenaar en ook ter plaatse mocht men proeven van een of meerdere stukjes van dit suikergebak, een Voerense specialiteit. Een groot exemplaar wordt in het Moelingers dialect ‘karrewiel’ genoemd, de hoofdprijs uiteraard van de avond. “Voor elke ronde worden 32 nummers verkocht en vervolgens bepalen de kaarten (harten koning, dame en aas) wie een heerlijke koningskoek wint. Zo gaat dat de avond door. En uiteindelijk heeft elke bezoekende familie wel een koek gewonnen waarmee de buren de volgende dagen kunnen getrakteerd worden. De opbrengst van dit feest gaat naar de Djimmerinnekes, de dansmariekes van het dorp,” zegt kaartendraaier en voorzitter Patrick.