Voeren pakt uit met kerstsfeer

Voeren - Kerst is de leukste en de gezelligste tijd van het jaar. Dat is niet vreemd aan de gemeente Voeren die ouders, grootouders en sympathisanten trakteert op leuke optredens en speciale belevenissen.

Kerst is de leukste en de gezelligste tijd van het jaar. Dat is niet vreemd aan de gemeente Voeren die ouders, grootouders en sympathisanten trakteert op leuke optredens en speciale belevenissen. De leerlingen van de lager graad en de Kids-academie van de muziekschool brachten een gesmaakt optreden voor een tot in de nok gevulde Voerpoort. Alle instrument-klassen en enkele AMV-klassen speelden en zongen liedjes, voerden een toneelstukje op en brachten een gevarieerd programma.

In het woonzorgcentrum werd een kerstspel opgevoerd met levende kerststal. Het Engelenkoor bracht klassieke kerstliederen. Tal van vrijwilligers deden mee. Er lag een pasgeboren kindje in de kribbe.

Het Kerstconcert georganiseerd door het Teuvens Zangkoor en de KVLV ”Vrouwen met vaart” in Teuven was andermaal een schot in de kerstroos. In een sfeervol ingerichte St. Pieterskerk van Teuven werd een gevarieerd programma aangeboden. Het zangkoor Mellody Voeren, het koperkwintet LCCB van Leon Hollands, Hans van Dijk (orgel) en het Teuvens koor brachten iedereen in kerstsfeer. Na afloop werd er nog gezellig nagepraat bij een warme choco, een glaasje glühwein en een stukje Teuvense plats. De opbrengst gaat naar een goed doel.

In de Sint-Martinuskerk in Sint-Martens-Voeren bouwden acht vrijwilligers een unieke kerststal die het volledige koor in beslag neemt. Elk tafereel werd in detail uitgewerkt. Deze kerstgroep kan men elke dag (tot Lichtmis, 2 februari) gaan bewonderen.