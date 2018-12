Eindejaarshappening in Sint-Martens-Voeren

Voeren - Op zondag 30 december vanaf 17.00 uur zal de jaarlijkse Eindejaarshappening plaatsvinden in en rond het Heem De Komberg in Sint-Martens-Voeren. De opbrengst van de Eindejaarhappening dient voor verbeteringswerken aan deze verenigingslokalen die gebruikt worden door de jeugdvereniging De Chiro, de schutterij en andere socio-culturele verenigingen van Voeren.

Het Heemcomité en de sympathisanten en vrijwilligers willen dit jaar traditioneel afsluiten met muziek en gezelligheid. Eetkaarten zijn verkrijgbaar bij leden van de Schutterij en de Chiroleiding of via 00.32.476.35.82.82. "We serveren soep, paëlla of friet-zuurvlees en wafels als dessert. Dranken naar ieders goesting! " zo luidt de uitnodiging. Optredens zijn er van de drumband en blazers van de Schutterij, alsook van de Zuid-Limburgse formatie "Sjeng, Sjer en der Sjele" met roots uit Mheer en Maastricht.