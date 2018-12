Kerstvoettocht uit Heuvelland naar Banneux

Voeren - Op maandag 24 december vindt opnieuw de traditionele Kerstvoettocht plaats van Valkenburg (in het Nederlandse Heuvelland) via Voeren naar het bedevaartsoord Banneux. Dit gebeurt reeds voor de 80ste keer. Na de reiszegen aan het eind van de pelgrims mis om 8.30 uur in de H.H. Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg beginnen de bedevaarders rond 9.00 uur aan de voettocht naar Banneux.

De bedevaartroute wordt met borden goed aangegeven en loopt van Valkenburg

via Sibbe en Margraten naar de grensovergang De Plank (Voeren). Vervolgens gaat het via Aubel, Charneux, Battice en Pepinster naar Banneux. Onderweg aansluiten is ook mogelijk. Ook uit de naburige dorpen in Nederland en België sluiten pelgrims aan.

Aan de pelgrimsweg zijn er voldoende mogelijkheden om te rusten in diverse cafeetjes en herbergen. Ook in de kerk van het plaatsje Lambermont en in de kapel van het gehucht Tancrémont is men welkom voor een moment van rust en bezinning.

De organisatie zorgt voor volgbusjes tijdens de tocht en het Rode Kruis van Valkenburg zal eveneens op de pelgrimsroute aanwezig zijn om indien nodig assistentie te verlenen.

Om 21.00 uur begint in de Boodschapskapel in Banneux de Kerstnachtmis.

Voor de pelgrims die niet over eigen vervoer terug beschikken vertrekken na de Kerstnachtviering bussen via Voeren naar Valkenburg, Eijsden en Maastricht. Wil men zeker zijn van een zitplaats dan dient men uiteraard een plaatsje te reserveren: Roos Spits-Vossen: tel. 043 – 6015447.

Op de website www.kerstvoettochtbanneux.nl kan men allerlei inlichtingen krijgen maar ook telefonisch bij mevrouw Spits: 00-31-43-6015447. Een goede conditie, doelmatige kleding en goed schoeisel zijn vereist gezien de mogelijk winterse omstandigheden en de zwaarte van de tocht. Omdat er ook gelopen wordt tijdens donkere uren worden voor de veiligheid een reflecterend vest en zaklamp aanbevolen. (nm)