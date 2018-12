Serenade voor Sinterklaas in Voeren

Voeren - In het kerkdorp Sint-Martens-Voeren werd Sinterklaas plechtig ingehaald in het dorp. Met trompettengeschal en roffelende drums was er een feestelijke stemming. Iedereen in het kerkdorp was op de hoogte van het hoog bezoek van de kindervriend.

In het kerkdorp Sint-Martens-Voeren werd Sinterklaas plechtig ingehaald in het dorp. Met trompettengeschal en roffelende drums was er een feestelijke stemming. Iedereen in het kerkdorp was op de hoogte van het hoog bezoek van de kindervriend. In het Schuttershof dat gratis ter beschikking werd gesteld door de Schutterij, mocht het Sinterklaascomité een leuke kindershow opvoeren. De kinderen van het kleuterklasje met dansjes en liedjes, de jongste danseresjes van dansgroep de Waggelerre en de blazersgroep met Sinterklaasliedjes bezorgden de allerkleinsten en ook ouders en grootouders een leuke namiddag. Van de Sint kregen de kinderen een zakje snoep en een persoonlijk geschenkje. Kortom een geslaagd kinderfeest voor de allerkleinsten in Voeren. (nm)