Kinderen maken ‘vredesbank’ in Moelingen

Voeren - In het vooruitzicht van een herdenkingsmoment ‘100-jaar Groote Oorlog’ op 11 november 2018 worden er momenteel activiteiten en acties gepland door verenigingen, de lagere scholen en het gemeentebestuur. In Moelingen tegenover de Orsmolen en de Berwijn wordt een zitbank, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen, met engelengeduld bekleed met tal van gekleurde mozaïeksteentjes.

In het vooruitzicht van een herdenkingsmoment ‘100-jaar Groote Oorlog’ op 11 november 2018 worden er momenteel activiteiten en acties gepland door verenigingen, de lagere scholen en het gemeentebestuur. In Moelingen tegenover de Orsmolen en de Berwijn wordt een zitbank, speciaal voor deze gelegenheid ontworpen, met engelengeduld bekleed met tal van gekleurde mozaïeksteentjes. De bank is persoonlijk bezit van Jacqueline van der Veer, bewoonster van het achterliggende huis. Met toelating van de gemeente liet zij deze bank op het openbaar domein plaatsen. Zij gaf de gemeente en de Jeugdadviesraad de vrijheid om in samenwerking met alle basisscholen (Nederlands- en Franstalig) en de vereniging “Open Kunstpodium Voeren” de creatie als kunstwerk af te werken. De tekeningen werden aangevuld met diverse andere elementen zoals de natuur, mooie plekjes in Voeren en het golvend landschap (vorm van de bank), kinderen in hun verenigingen en hun vrijheid om nog op straat te kunnen spelen. Ook zijn er dorpstaferelen en symbolische elementen (dodendraad, een vredesduif, de woonbarakken, de gruwel van de oorlog) uit die periode. Deze rustbank wordt gezien als een symbool voor de vrede. “Kinderen bezetten deze tekeningen met mozaïekjes die met veel geduld op de bank gelijmd worden,” zegt Albert Plusquin van Kunstpodium. Deze prachtige en unieke “kunstzitbank” staat langs een wandel- en fietsroutenetwerk. Een plek van rust en reflectie voor de Vrede in de wereld.