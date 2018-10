Brasserie Der Pley vierde feest

Voeren - Bij Brasserie Der Pley in ’s-Gravenvoeren was het zondag feest. Er werd 50 jaar Cristal Café gevierd door de uitbaters Marc en Mieke en de gasten.

Bij Brasserie Der Pley in ’s-Gravenvoeren was het zondag feest. Er werd 50 jaar Cristal Café gevierd door de uitbaters Marc en Mieke en de gasten. Brasserie Der Pley is trouwens de favoriete halte voor wandelaars, fietsers en motorrijders die even tot rust komen in hun tocht door de mooie natuur van de pittoreske Voerstreek. Ook gezinnen met kinderen weten de gezellige familiale sfeer te waarderen. Op het zonnige terras en in de feesttent was zondag ambiance troef. Hurricane Two Band (Geleen), Der Christian van ’s-Gravenvoeren en Sjeng en Ger uit Mheer zorgden voor ambiance en gezelligheid. Het was ook heerlijk toeven op het zonnig terras.