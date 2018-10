Voeren - De gezinsbond Voeren-Oost organiseert een herfstwandeling met ontbijt op zondag 7 oktober in het Paviljoen van het VCC Het Veltmanshuis (Het Paviljoen)

De gezinsbond Voeren-Oost organiseert een herfstwandeling met ontbijt op zondag 7 oktober in het Paviljoen van het VCC. Vertrek wandeling om 08.00 uur. Voor stevige stappers om 07.30 uur. Niet wandelaars worden verwacht voor het ontbijt vanaf 09.00 uur in het Paviljoen, Kwinten in Sint-Martens-Voeren. Om organisatorische redenen vraagt men vooraf in te schrijven en te betalen. 7 euro voor leden (met een gezinsmaximum van 30.00 euro) en 8 euro voor niet leden (geen gezinsmaximum). Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 4.00 euro. Info: 04/381.34.91.