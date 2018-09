David Burns wint tornooi Voeren-Noorbeek

Voeren - Onder de schietbomen beleefde David Burns van de wijk Kwinten een fantastisch schuttersjaar. Hij werd dit seizoen koning van de schutterij Sint-Martinus, kroonde zich tot winnaar van het Erekruis van de Bond Berg en Dal. Op de koop toe pakte hij ook nog de titel in het onderlinge concours tussen de schutters van Sint-Martinus en de collega’s van over de grens in Noorbeek.

