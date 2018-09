Sint Denijskapel pronkt als weleer

Voeren - De gemeentewerkers van Voeren hebben weer schitterend werk geleverd. Het Sint-Denijs kapelletje aan de Voerenberg in ’s-Gravenvoeren werd opgeknapt en staat er opnieuw als vanouds te pronken.

De gemeentewerkers van Voeren hebben weer schitterend werk geleverd. Het Sint-Denijs kapelletje aan de Voerenberg in ’s-Gravenvoeren werd opgeknapt en staat er opnieuw als vanouds te pronken. De gebruikte materialen zijn de stenen borduren die voor de Aquafinwerken weggenomen werden in Onderdorp in het kerkdorp. De gemeente heeft er een deel van opgeslagen. Ze kunnen dus van pas komen voor meerdere verfraaiingswerken. Bij de rekrutering van nieuwe personeelsleden heeft de gemeente ervoor gezorgd om vlijtige mannen te vinden die elk schitteren in hun eigen specialiteit.