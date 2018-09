Tuindromen in woonzorgcentrum Ocura

Voeren - Vorige week werd de ‘warme tuin’ het ‘Kloesterhof’ in het Woonzorgcentrum Ocura in ’s-Gravenvoeren officieel geopend. Jarenlang bleef de binnentuin van het vroegere klooster van de Ursulinen afgesloten en onbekend. De directie en de medewerkers van het woonzorgcentrum zetten hun tuindromen om in werkelijkheid uiteraard met de steun van van de Landelijke Gilden, van de Vlaamse Landmaatschappij, van Cera, de Vlaamse Overheid en de gemeente Voeren. Het Kloesterhof werd omgetoverd tot een volkstuin waarvan de bewoners van het woonzorgcentrum en hun familie, alle Voerenaars kunnen genieten.

Na de uitbreidingswerken van het woonzorgcentrum zo’n 15 jaar geleden, geraakte de oorspronkelijke kloostertuin een beetje in de vergeethoek. “Vanuit de vaststelling dat veel Voerense bewoners ooit wel tuinierden of genoten van het buiten zijn, wilde WZC Ocura Voeren een volkstuin creëren in de binnentuin van het woonzorgcentrum en zo de gesloten kloostertuin openstellen voor de bewoners, hun familie en het dorp. De projectoproep 'Inrichting volkstuinen' van VLM bood de kans om een dossier in te dienen en concreet aan de slag te gaan. Met een budget van zo’n 13.000 euro kon men starten. Ocura investeerde in de veiligheid en een werkgroep (Landelijke Gilde, de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Voeren, tuinarchitect Van Bellegem en verschillende vrijwilligers) maakten er een bijzondere warme tuin van met een nieuw voetpad en bloemenperken. Voor deze speciale openings werd de tuin aangekleed met pompoenen, strobalen, bloemen en Voerense fruitsoorten. Een koe (uit kunststof) en een oldtimer tractor, en andere landbouwalaam zorgden voor de sfeer van het boerenleven van weleer en de toneelgroep van de ‘Duerpsnoon’ trok voor de gelegenheid ‘klooster outfits’ aan uit de tijd van toen (zie foto). Kortom met ondersteuning van Landelijke Gilden, enthousiaste medewerkers en enkele dorpsbewoners werd de binnentuin een echte Warme Tuin. Vanuit de centrale inkomhal is een nieuwe rechtstreekse toegang gemaakt naar het Kloesterhof. Er kwam een rolstoeltoegankelijk tuinpad, de vloer van een verdwenen bijgebouw werd een zonneterras met een BBQ-hoek. Verder is er aangepaste beplanting en verlichting. Afgelopen zomer werd de tuin reeds een echte ontmoetingsplek voor bewoners met hun familie en voor de medewerkers.

Tripsop

Het Kloesterhof is gestart maar gaat de komende maanden nog groeien, zodat de tuin ook voor de dorpsbewoners een ontmoetingsplek kan worden. Vrijwilligers die samen met bewoners aan de slag willen in de tuin zijn dan ook erg welkom. In 2019 wil men op deze locatie de Voerense Trip-sopfeesten, een feest van rond de eeuwwisseling, weer nieuw leven inblazen, zo luiden de plannen alvast. De tuin werd officieel geopend door Patrick Siborgs (gedelegeerd bestuurder Ocura), Huub Broers (voorzitter VLM), Marleen Van Der Velden (Landelijke Gilden) en Annie Vaculik, directeur van Ocura en de talrijke bewoners en het personeel van het verzorgingscentrum.