David Burns wint erekruis aan het Heem

David Burns van de wijk Kwinten in Sint-Martens-Voeren die dit jaar koning is van de schutterij Sint-Martinus hield de eer van zijn vereniging hoog in Voeren en het Heuvelland. David toonde zich de beste schutter met de dikke buks en pakte de eerste prijs, het erekruis, op zestig deelnemers. Omwille van geografische redenen en vriendschapsbanden maakt Sint-Martinus deel uit van de Bond Berg en Dal met zetel in het grensdorp Noorbeek. De schutters van Sint-Martinus waren dit jaar gastheer en -vrouw voor dit gebeuren. In de loop van het schuttersseizoen kwalificeerden zich een zestigtal schutters tijdens de bondsfeesten en schietwedstrijden. Zij ‘kavelden’ in een individuele competitie voor de hoogste eer. Deze wedstrijd vond plaats in Voeren. Koning David haalde achtereenvolgens 46 blokjes van de schiethark en kroonde zich tot winnaar tijdens een gezellig verbroederingsfeest aan de Komberg.