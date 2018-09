Hazelmuisjes kenden moeilijk jaar

Voeren - In de Voerstreek vinden Eikel- en Hazelmuizen een natuurlijk habitat. In de Gieveldstraat in Teuven en ten westen van de spoorwegviaduct gedijen de beestjes die er toch een moeilijk jaar hebben opzitten. “Hazelmuisjongen in Voeren groeiden dit jaar veel trager dan andere jaren, waarschijnlijk als gevolg van minder melkproductie bij de moeder in deze droge periode. De voortplanting begon ook een paar weken later dan normaal, door voedselgebrek in het voorjaar. Bovendien kregen de slaapmuizen af te rekenen met veel meer teken. Waar voldoende structuurrijke vegetatie en een gevarieerd voedselaanbod was, bleken de gevolgen beter mee te vallen,” zegt Goedele Verbeylen van Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep.

De Voerense Hazelmuizen hebben er een moeilijk jaar opzitten. De winterslaap was lang: vele dieren begonnen begin oktober al te slapen omdat de voortplanting snel voorbij was en er zeer weinig vruchten waren vorige herfst. Dit jaar deed de maartse winterprik hen opvallend lang slapen. Het was pas na de zeer warme 19de april dat de meeste Hazelmuizen definitief hun winternest verlieten.

Na de lange winterslaap volgde een droog voorjaar met weinig voedsel: de zaden van het vorige najaar waren al lang op, de bloesems waren snel weer verdwenen en er waren weinig bladluizen en andere insecten. Hierdoor wogen vele Hazelmuizen te weinig om aan de voortplanting te kunnen beginnen en – zoals gewoonlijk – in de tweede helft van mei jongen te werpen. De weinige jongen die toch al in mei geboren werden, slaagden er niet allemaal in om zich aan een normaal tempo te ontwikkelen.

“In de eerste helft van juni kregen de Hazelmuizen een boost: hun gewicht nam opvallend toe, en er waren meer dieren zwanger of al zogend. Waarschijnlijk met dank aan de vele kersen die vroeg rijp waren, en er waren dan ook wat meer rupsen. Een paar weken later dan gewoonlijk leek de voortplanting dus toch nog op gang te komen.Het valt wel nog af te wachten of de populatie op haar normale peil behouden wordt. Zwanger of zogend zijn betekent niet noodzakelijk dat de jongen lang genoeg overleven om de populatie te vervoegen. Jongen die te weinig wegen, hebben een lagere overlevingskans,” aldus Verbeylen.

“Er waren natuurlijk wel uitzonderingen: enkele wijfjes kregen zelfs begin mei al jongen die ze met succes grootbrachten. Zo werd op 10 juni ten westen van het spoorviaduct, een wijfje met vier jongen gevonden. Conclusie: de lokale situatie speelt een belangrijke rol. Hoe beter het habitat ontwikkeld is, met veel verschillende soorten voedselplanten en een rijke structuurvariatie, hoe groter de kans dat de Hazelmuizen tijdens droge periodes toch vinden wat ze nodig hebben. Zo drogen de vruchten in een structuurrijk landschap niet allemaal uit en zijn er altijd wel plekjes waar ’s ochtends wat dauw te vinden is,” vervolgt Verbeylen.

Veel teken als extra probleem

Een bijkomend nadeel van het droge voorjaar waren de vele teken, die het de Hazelmuizen nog eens extra moeilijk maakten. Ze hadden ongeveer drie maal zoveel teken als in een gemiddeld voorjaar.

En Eikelmuizen?

Hoe zit het met de Eikelmuis? “Op één plek in Vlaanderen, een structuurrijk gebied met veel geleidelijke overgangen tussen hogere bomen en dicht struikgewas, wordt een groepje eikelmuizen intensief opgevolgd, en die lijken weinig last te hebben van de droogte. Het gaat om een wijfje met drie partners. Op 11 juli wierp ze een nestje met zes jongen. Ondanks de droogte is ze in zeer goede conditie en neemt zelfs toe in gewicht. Ze heeft blijkbaar ook voldoende melk, want de jongen groeien goed. In het nest met de jongen zitten er wel vlooien. Mogelijk zijn het er extra veel zijn door het warme weer waardoor de Eikelmuizen net als de Hazelmuizen meer last hebben van parasieten. De keutels van de Eikelmuizen worden ingezameld om later te analyseren. Het is op basis van de zaadjes die erin zitten nu al duidelijk dat ze sinds de eerste braambessen rijp waren, daar veel van eten. Ze foerageerden ook regelmatig in de wilde kerselaars. Daarnaast werd ook al waargenomen dat het eikelmuiswijfje wijngaard- en tuinslakken eet, een hazelnoot kraakte en zelfs een kikker of pad verorberde. Voedsel en vocht genoeg dus voor deze eikelmuizen,” besluit Goedele Verbeylen, Natuurpunt Zoogdierenwerkgroep. (nm)