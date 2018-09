Overlast Berwijn nog steeds actueel

Voeren - Burgemeester van Voeren Huub Broers denkt eraan om gerechtelijke stappen te nemen tegen de Vlaamse Milieumaatschappij. Volgens hem moeten ze het riviertje de Berwijn ruimen. Hij is bang dat Moelingen anders opnieuw te maken gaat krijgen met wateroverlast.

In juni werden ze in Moelingen getroffen door wateroverlast omdat de Berwijn uit haar oevers trad na overvloedige regenval. De dorpskern van Moelingen en de omliggende straten stonden toen volledig blank. De VMM had volgens Broers beloofd om de Berwijn te ruimen om verdere problemen te vermijden. Maar er is volgens de burgemeesters nog altijd niks gebeurd. "Men heeft beloften gedaan maar er is nog niets gebeurd. Daar hebben ze nochtans de tijd voor gehad."

Het grootste probleem situeert zich ter hoogte van de brug in het centrum van het dorp. "Daaronder is er een grote ophoping van kiezel en slib. Als het hard regent, dan krijgen we daar problemen."

Aannemer gekomen

Bij de Milieumaatschappij zelf zeggen ze dat ze eind juli al onderhoudswerken zijn komen doen, maar dat die nog niet volledig af waren. De aannemer is enkele dagen geleden teruggekomen en heeft nog de laatste boomstronk uit de Berwijn gevist.

Volgens Broers is het allemaal niet genoeg, en moet er nog heel wat slib en kiezel verwijderd worden. Want anders gaat er opnieuw wateroverlast zijn. Daarom denkt hij er dus ook aan om gerechtelijke stappen te nemen tegen de VMM.