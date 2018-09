Voeren komt op tegen kanker

Voeren - In Voeren gaan dit weekend tientallen vrijwilligers en verenigingsmensen in de verschillende kerkdorpen de baan op met azalea’s voor de actie Kom op tegen Kanker.

In Voeren gaan dit weekend tientallen vrijwilligers en verenigingsmensen in de verschillende kerkdorpen de baan op met azalea’s voor de actie Kom op tegen Kanker. Verenigingsmensen en vrijwilligers, beslist veel jongeren, gaan de uitdaging aan om 1240 plantjes of minstens één azalea per Voerens gezin te verkopen. 1240 plantjes voor 4176 inwoners, een record dat de actievoerders willen verbeteren. In enkele kerkdorpen start de actie reeds op vrijdag. Jongeren, kinderen en senioren zullen meedoen.