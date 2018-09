Geslaagde happening aan het Jeugdheem

Voeren - De Chiro van Voeren pakte zaterdag uit met een gezellige dag aan het jeugdheem de Komberg in Sint-Martens-Voeren.

De Chiro van Voeren pakte zaterdag uit met een gezellige dag aan het jeugdheem de Komberg in Sint-Martens-Voeren. Op het programma een volleybal tornooi waaraan iedereen mocht deelnemen. Op de grasmat werden twee terreinen uitgezet en namen de amateurteams het tegen elkaar op. Voor de kinderen was er een pana voetbalveldje. Aansluitend mochten de liefhebbers aanschuiven voor een lekkere barbecue waar de kookouders van de kampploeg voor gezorgd hadden. Jong en oud vonden dit sportief en culinair ontmoetingsmoment bijzonder leuk en ook ’s avonds was het nog gezellig toeven op het terras in Voeren.