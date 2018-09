Vakwerk in de kijker in Veurs

Voeren - Zondag was het Open Monumentendag. In Voeren stond het gehucht Veurs in Sint-Martens-Voeren met aloude en gerestaureerde vakwerkhuizen in de kijker.

De Voergidsen namen de bezoekers mee op een wandeling door Veurs. Niets speciaals, zou u zeggen? Wel, bij enkele eigenaars en bewoners mocht men even binnenkijken of ook eens de "achterzijde" van het vakwerk bewonderen met respect voor de privacy van de bewoners. In de inkom, de traphal of in de bijgebouwen was er aandacht voor specifieke en interessante vakwerkverhalen.

Hier hoorde men ook het verhaal van de filmopnames die hier lang geleden gebeurd zijn, en als kers op de taart kon men het oudste supermarktje van Limburg (van de wereld?) bezoeken.

Uniek decor

Ook kon men deelnemen aan vrije wandelingen op het wandelroutenetwerk met gratis brochure.

Ah, die vakanties in Italië ... Amalfi, Toscane, ... Vlakbij, hier in Voeren, kon men een landschap ontdekken dat zo uit deze mooie Italiaanse dromen lijkt weggenomen te zijn. Veurs en omgeving zijn op talrijke vlakken uniek, en deze rondwandeling toonde de bezoekers de mooiste hoekjes, de uniekste panorama's, de rustigste hoekjes van dit gehucht. Ook kreeg men nog een overblijfsel te zien uit Wereldoorlog I, dat intact is en bovendien nog gebruikt wordt: de tunnel van Veurs!