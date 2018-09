Voorleesmoment in de bieb

Voeren - Op woensdag 19/09/2018 om 14.45u in bibliotheek Voeren door Mieke Nijssen

Twee kinderen, Saar en de ik-figuur, zijn alleen thuis. Het regent en dus zitten ze zich voor het raam te vervelen. Maar alles verandert met de komst van de Kat met de Hoed. Saar is blij met de afwisseling, vooral omdat de kat voorstelt om met hen te spelen, zeker nu hun moeder niet thuis is. De goudvis echter is alles behalve enthousiast over dit soort onverwacht bezoek. Zou de goudvis een goed voorgevoel hebben of niet? Mieke Nyssen vertelt alles over de avonturen van Saar en de Kat met de hoed op woensdagnamiddag 19 september. Na het interactieve voorleesmoment gaan we aan de slag met inkt en waterverf. Voor de kindjes en (groot)ouders is er zoals gewoonlijk een drankje en een snoepje voorzien.