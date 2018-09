Open Monumentendag in het gehucht Veurs

Voeren - Op zondag 9 september is het Open Monumentendag. In Voeren staat het gehucht Veurs met aloude en gerestaureerde vakwerkhuizen in de kijker. Er zijn rondleidingen door Voerense gidsen.

"Onze gidsen nemen u mee op een wandeling door Veurs. Niets speciaals, zou u kunnen zeggen? Wel, bij enkele eigenaars en bewoners mag u even binnenkijken. U kan voor één keer ook eens de "achterzijde" van het vakwerk bewonderen. We respecteren wel de privacy van de bewoners en kiezen voor huizen die in de inkom, de traphal of in de bijgebouwen specifieke en interessante vakwerkverhalen kunnen vertellen.

Hier hoort u ook het verhaal van de filmopnames die hier lang geleden gebeurd zijn, en als kers op de taart bezoekt u het oudste supermarktje van Limburg (van de wereld?)," aldus Elza Vandenabeele.

Vertrek om 09.30 uur, 10.30 uur, 13.30 uur en 15.00 uur; vertrekpunt: gemeentelijk infopunt thv Daal 6

Op stap in een uniek decor

Vrije wandeling op het wandelroutenetwerk met gratis brochure

Ah, die vakanties in Italië ... Amalfi, Toscane, ... Maar waarom zou u zo ver gaan? Vlakbij, hier in Voeren, ligt een landschap dat zo uit deze mooie Italiaanse dromen lijkt weggenomen te zijn. Veurs en omgeving zijn op talrijke vlakken uniek, en deze rondwandeling van 2,5 uur toont u de mooiste hoekjes, de uniekste panorama's, de rustigste hoekjes van dit gehucht. En u krijgt ook nog een overblijfsel te zien uit Wereldoorlog 1, dat intact is en bovendien nog gebruikt wordt: de tunnel van Veurs!

Deze vrije wandeling is geschikt voor iedereen, kinderwagens kunnen echter niet mee. Breng wandelschoenen mee en bij nat weer zijn laarzen nog beter.

Vrij vertrek tussen 9.30 uur en 15.00 uur aan het infopunt van de gemeente thv Daal 6; duur wandeling: 2 à 2,5 uur

Meer info:

www.voerstreek.be

tel. nr. toeristische dienst: 04 381 07 36

in samenwerking met de IOED Oost-Haspengouw en Voeren en Toerisme Voerstreek