Streekproducten en ‘poal houwe’ in de kijker

Traditiegetrouw vonden het voorbije weekend de parochiefeesten in Teuven plaats. Zaterdag beleefden de kinderen en hun ouders een Kinder-Zomer-Spektakel. Dit jaar was er een parcours met spannende taken en opdrachten voorzien. Aansluitend kon iedereen genieten van de BBQ en de KLJ zorgde voor een disco-avond.

Zondag konden de liefhebbers van snelle bolides en oude racewagens hun hart ophalen tijdens de heuvelklim richting Gieveld. In en rond het Dorpshuis genoten de bezoekers van verschillende optredens van de dansmarietjes, The Green Hills Country Dancers, de muziekgroep ‘Mannen met baarden’. Op de weide achter het Dorpshuis stond het Voerens Kampioenschap ‘Poal Houwe’ (paalkappen) plaats zowel voor stoere mannen als onverschrokken dames. Voor een hapje en een drankje zorgden de dames van de KVLV. Voor het eerst was er een streekproductenmarkt. Verschillende lokale producenten presenteerden onder meer honing, kaas, streekbieren, fruit, siroop, wijn, escargots en hoeve boter. Voor elk wat wils dus.