Prijs van de Culturele Raad voor Yvonne Schillings

Voeren - Uit waardering voor haar jarenlange inzet voor misdeelden en haar engagement voor tal van socio-culturele verenigingen heeft de Culturele Raad Voeren de Cultuurprijs 2018 toegekend aan Yvonne Schillings van Sint-Martens-Voeren. Tijdens de academische zitting op zaterdag 20 oktober 2018 zal de prijs plechtig uitgereikt worden.

Na een opleiding tot kleuterleidster, vervolgens tot ziekenhuisverpleegkundige en na een volmakingscursus aan het tropisch instituut in Antwerpen was haar engagement tegenover de misdeelden in deze wereld zo groot dat ze zelf een aantal jaren in Rwanda is gaan werken. Ook behaalde zij het diploma Gezinswetenschappen aan het LUC in Diepenbeek.

“Onder de vleugels van de vzw Thuis-Zorg-Saam Voeren ontstonden onder impuls van Yvonne, gesteund door tal van vrijwilligers, tal van sociale initiatieven zoals de Minder Mobielen Centrale, de Dankdag voor Mantelzorgers, de 13+ werking en andere initiatieven. Ook de ‘Duerpsnoon’ en de halfjaarlijkse uitstappen gebeuren in samenwerking met deze vzw,” motiveert Jean Duysens, voorzitter van de Culturele Raad. De Damiaanactie, het zangkoor van Sint-Martens-Voeren, Kom op tegen Kanker, Broederlijk Delen, de drumband, de Chiro e.a. konden op haar rekenen.

“Naast haar engagement in een aantal socio-culturele verenigingen is ze ook vandaag nog in de weer om jongeren aan te sporen om mee te werken aan acties ten voordele van het Zuiden. Ook slaagde Yvonne erin om met enkele parochiegenoten de jaarlijkse Bronk in Sint-Martens-Voeren nieuw leven in te blazen”. (nm)