Kazen uit Teuven in de kijker

Kennismaken met enkele streekproducten gemaakt op basis van geiten-of koeienmelk kon vorige zaterdag in het kerkdorp Teuven onder leiding van gids Wim Cornelis en Toerisme Voerstreek. 25 geïnteresseerden trokken vanuit de dorpsparking naast Moeder de Gans en Modern via het wandelpad naar de hoeve Mostert. Tijdens de tocht maakten de deelnemers kennis met typische streekproducten vervaardigd op basis van melk. In hoeve Mostert stonden er enkele soorten geitenkaasjes van Amandine op het menu. Zij beschikt over een dertigtal geiten. Met dagverse melk maakt zij een (h)eerlijke producten in tal van variaties. Verder trok de groep richting Green Valley waar er ambachtelijke kaas van koeienmelk kon geproefd worden. In het centrum werden de deelnemers vervolgens getrakteerd op een ambachtelijk ijsje van het Voerboertje. Wie wenste kon (vrijblijvend) aanschuiven voor een lekker hap in Moeder de Gans.