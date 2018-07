Mantelzorgers in de watten gelegd

Voeren - In het Paviljoen van het VCC Het Veltmanhuis werden de ‘mantelzorgers en vrijwilligers’ van de Voerstreek extra in de watten gelegd door Thuis-Zorg-Saam Voeren. Zo’n 80 vrijwilligers, senioren, hulpbehoevenden gingen op de dag van de mantelzorger in op de uitnodiging om in het Paviljoen van het VCC te genieten van een speciale dag die Thuis-Zorg-Saam voor hen had voorbereid.

In het Paviljoen van het VCC Het Veltmanhuis werden de ‘mantelzorgers en vrijwilligers’ van de Voerstreek extra in de watten gelegd door Thuis-Zorg-Saam Voeren. Zo’n 80 vrijwilligers, senioren, hulpbehoevenden gingen op de dag van de mantelzorger in op de uitnodiging om in het Paviljoen van het VCC te genieten van een speciale dag die Thuis-Zorg-Saam voor hen had voorbereid. Na een aperitief mocht iedereen aanschuiven voor een lekkere maaltijd verzorgd door Talentino uit Margraten. 27 jaar geleden werd de eerste dag van de mantelzorg in Voeren georganiseerd. Sindsdien volgden verschillende leuke hoogdagen. De anonieme vrijwilligers, de chauffeurs van de Minder Mobiele Centrale werden dit jaar extra in de bloemen gezet. Ook het Wit-Gele kruis verleende zijn medewerking. Een speciaal woord van dank was er voor Jean Claessens die sinds 2001 trouwe chauffeur is van de dienst Minder Mobiele Centrale en de laatste drie jaar welgeteld 2500 kilometer op de teller van zijn auto heeft staan om mensen te vervoeren voor een familiebezoek, een afspraak bij de dokter of naar het ziekenhuis of gewoon om boodschappen te doen. Jean kreeg dan ook een hartelijk applaus en een geschenkje van verantwoordelijke Marie-Louise Dortu. Mireille Vaesen uit Antwerpen zorgde voor entertainment met poëzie en muziek. (nm)