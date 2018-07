Teuvenement plek van ontmoeting

Voeren - Het was dit jaar opnieuw gezellig toeven op het schaduwrijke terras onder het tentzeil voor de Dorpszaal in het kerkdorp Teuven. Het Teuvenement, de naam wordt ontleed aan het ‘Preuvenement van Maastricht’, brengt bijzonder veel gezelligheid voor de bewoners van dit kerkdorp en voor de oud Teuvenaars en vrienden van heinde en verre in België en Nederland.

Het was dit jaar opnieuw gezellig toeven op het schaduwrijke terras onder het tentzeil voor de Dorpszaal in het kerkdorp Teuven. Het Teuvenement, de naam wordt ontleed aan het ‘Preuvenement van Maastricht’, brengt bijzonder veel gezelligheid voor de bewoners van dit kerkdorp en voor de oud Teuvenaars en vrienden van heinde en verre in België en Nederland. Iedereen komt bij het begin van de zomervakantie bijpraten en genieten van culinaire bereidingen door plaatselijke hobbykoks. De bezoekers konden er proeven van lekkere hapjes uit acht verschillende landen: loempia’s, lekkere gebakken trip, Griekse specialiteiten, churros uit Spanje, teveel om op te noemen. Deze activiteit wordt op touw gezet door de carnavalsvereniging De Böschuule. De leden van de groep zorgden op voorhand reeds ervoor dat de boekjes met de ‘preuflap’, de munt voor één dag, bij talrijke Teuvenaars en liefhebbers terecht kwamen. Uiteraard kon men ook ter plaatse preuflap kopen. Met typische kleine gerechten onder meer uit Kroatië, Mexico, Italie en uiteraard uit België (een lekker bakje friet) en Nederland werden de bezoekers verwend. Ook kon men een Teuvenaer proeven, een speciaal bier, gebrouwen voor de jarige Böschuule, driemaal elf jong.