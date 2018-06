Bouwrock in Voeren in de Wandelaar

Voeren - Op vrijdag 13 juli staat ‘Bouwrock’ op het menu in café de Wandelaar in ’s-Gravenvoeren. Dit evenement dat reeds jaren een traditie is in de Voerstreek markeert het begin van het bouwverlof van de plaatselijke bouwvakkers.

Op vrijdag 13 juli staat ‘Bouwrock’ op het menu in café de Wandelaar in ’s-Gravenvoeren. Dit evenement dat reeds jaren een traditie is in de Voerstreek markeert het begin van het bouwverlof van de plaatselijke bouwvakkers. Onder het genot van een frisse pint wordt er op het tuinterras van 17.00 uur tot 23.00 uur live muziek gebracht. De Coverbands Lucky Chain en the Next vertolken stevige pop- en rockmuziek. De toegang is gratis. Men kan deelnemen aan twee formules: een BBQ formule all-in of alleen drank (met consumptiebonnen). Info en reserveren: 0496-258669.