Meisjesploeg van start bij SK Moelingen

Voorheen beschikte SK Moelingen wel reeds over een damesploeg die regelmatig vriendschappelijke wedstrijden speelde. Nu is ook voor het eerst een meisjesploeg (11-jarigen) van start gegaan. Zeven meisjes die samen op de Provinciale Basisschool les volgen werden gebeten door de voetbalmicrobe. Onder leiding van trainsters Laura en Yolanda volgen zij trainingen op de oefenvelden van SK Moelingen en op het terrein van de school. De eerste wedstrijd waarvoor zij in actie kwamen was zelfs een heuse ‘interland Nederland-België’. Met zeven meisjes tegen zeven gingen zij in Eijsden (NL) ‘shotten’. De uitslag (12/2 in het voordeel van Eijsden) deed er in feite niet echt toe want de Nederlandse dames staan reeds veel verder met hun opleiding maar de meisjes van Voeren hebben zich vooral geamuseerd en konden sporten met de Olympische gedachte in hun hoofd: “Meedoen is belangrijker dan winnen”.