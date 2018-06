‘Start to run en keep running’ een gezonde hobby

Start tot run en keep running zet lopers in de kijker Foto: Nico Meens

Na de laatste trainingssessie van de happening ‘start to run en keep running 2018’ hebben de trainers Servais Halders en Carla Verlinden, beiden ook respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de sportraad, samen met burgemeester Huub Broers en schepen William Nijssen de diploma’s uitgereikt aan een tiental Voerenaars. Nieuwkomers en doorzetters hebben de voorbije weken hun conditie bijgeschaafd door begeleid te gaan ‘rennen’. Door de loopoefeningen op te bouwen en door in gezelschap van anderen te sporten legden de deelnemers de lat telkens een stukje hoger. Na de laatste training kregen de deelnemers een trofeetje en een oorkonde overhandigd in bib. De verantwoordelijken kregen eveneens een attentie. Uiteraard werd er ook een kleine receptie aangeboden.