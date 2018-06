Devote processies kleuren ’s-Gravenvoeren en Teuven

Voeren - De kerkdorpen ’s-Gravenvoeren en Teuven hebben het voorbije weekend hun ‘bronk’ gehouden. Deze processie met honderden deelnemers, trok in ’s-Gravenvoeren naar het Hoeneveldje. In Teuven trok de ommegang naar Nurop, vervolgens via de Gieveldstraat naar de kerk.

De kerkdorpen ’s-Gravenvoeren en Teuven hebben het voorbije weekend hun ‘bronk’ gehouden. Deze processie met honderden deelnemers, trok in ’s-Gravenvoeren naar het Hoeneveldje en via de nieuwe wijk in ’s-Gravenvoeren terug via de Sint-Annakapel door de Boomstraat naar de dorpskern. Via de Kosterstraat ging richting OLVrouwkapel waar een laatste zegening plaatsvond alvorens de ommegang opnieuw naar de Sint-Lambertuskerk trok.

Een fijne en devote gebeurtenis die mensen van alle leeftijden bijeenbracht en zorgde voor een gezellige dag in het dorp. Na de processievlag opende de carnavalsgroep gevolgd door de schutterij Sint-Martinus uit Sint-Martens-Voeren die dit jaar te gast was in het grootste kerkdorp. Kleuters, de leerlingen van de basisschool, jongeren, dames, heren, de Oude Harmonie Sint-Cecilia, SK Moelingen, de KVLV, het koor Mellody gaven kleur en muziek aan dit devoot gebeuren. In de nieuwe wijk zorgden de bewoners voor prachtige bloemen- en zandtapijten. Het volledige traject werd trouwens met vlagjes versierd: samen vormde iedereen een grote gemeenschap. Na de bronk was er feest op de Pley en rond de brasserie van Marc en Mieke. Zaterdagavond trok ook de processie in Teuven. Die kleurrijke en devote stoet trok naar de wijk Nurop. Talrijke kinderen, ouders, grootouders en pelgrims namen deel.