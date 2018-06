Voeren - Het echtpaar David Burns en Sandra Claessens vormt het koningspaar bij de schutterij Sint-Martinus.

David en Sandra koningspaar in Voeren

Het echtpaar David Burns en Sandra Claessens vormt het koningspaar bij de schutterij Sint-Martinus. David schoot zich voor de derde keer tot koning van de vereniging. Niet achtereenvolgens waardoor hij niet de titel van keizer mag claimen. Samen met Sandra die zijn koningin is beleefde hij wel reeds twee hoogdagen in Voeren tijdens de processies in eigen kerkdorp en ook in ’s-Gravenvoeren. Tijdens het OLS in Kinrooi (Ophoven) is dit koningspaar opnieuw ambassadeur van de schutterij Sint-Martinus en van de gemeente Voeren.