Drie uur stappen voor de traditionele bronk

Voeren - Sint-Martens- en Sint-Pieters-Voeren vierden samen ‘bronk’ op Drievulddisgheid zondag. Jong en oud trokken in de processiegroepen op stap door beide kerkdorpen.

Ruiters te paard openden de ommegang met het Allerheiligste die door de dorpskern via de wijk Waterval tot aan de Sint-Annakapel in Sint-Pieters-Voeren trok. Samen zo’n 300 deelnemers die er een eigentijdse pelgrimstocht van maakten. ’Regenboog, teken van Verbondenheid’ was het centrale thema. Aan de rustaltaren werden volgende thema’s in de kijker gezet: Verbondenheid met de natuur, met de mensen en verbondenheid met God. Het bronkcomité, dagen druk in de weer, pakte uit met prachtige versieringen en vanaf 6.00 ‘s ochtends waren een dertigtal vrijwilligers druk in de weer om het volledige traject met ‘bronk’ paaltjes en vlaggetjes te versieren. Deze prachtige zinvolle dag werd in de Sint-Martinuskerk afgesloten. Buiten werden traditiegetrouw de kameren geschoten, een reeks saluutschoten die het einde van de bronk aankondigden. (nm)