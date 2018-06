Binnen spelen, buiten spelen spelen van 1900 tot nu

Voeren - Tot en met 11 juni plaatst vtbKultuur de ‘binnen en buiten’ spelen-tentoonstelling in de bib van Voeren. Tijdens een officieel openingsmoment en een workshop Broekzakgoed van door Creatief ErfgoedBemiddelaar Marcel Daerden konden de kinderen hun fantasie gebruiken. De jeugdraad organiseerde er doorlopende spelactiviteiten.

Tot en met 11 juni plaatst vtbKultuur de ‘binnen en buiten’ spelen-tentoonstelling in de bib van Voeren. Tijdens een officieel openingsmoment en een workshop Broekzakgoed van door Creatief ErfgoedBemiddelaar Marcel Daerden konden de kinderen hun fantasie gebruiken. De jeugdraad organiseerde er doorlopende spelactiviteiten. De expo werd aangevuld met speelgoed uit vervlogen tijden uit de collectie van wijlen Theo Broers uit Moelingen.

vtbKultuur en het Speelgoedmuseum in Mechelen sloegen de handen in elkaar. Het speelgoedmuseum weet natuurlijk alles over spelen. vtbKultuur over cultuur en organiseren. De perfecte combinatie om met deze reizende tentoonstelling Vlaanderen een spelende spiegel voor te houden. vtbKultuur plaatst de tentoonstelling tot 11 juni in de bib van Voeren.

Praktisch

Meer info op www.voeren.be

Contact

Erwin Pasmans

Berneauweg 40, 3798 Voeren

04/3813428 – erwin.pasmans@devoor.be

Over vtbKultuur

vtbKultuur is een Vlaamse, toonaangevende vereniging die samen met haar 300.000 leden de eigen cultuur en andere culturen wil verkennen, exploreren en actief beleven. Daarom organiseren de 136 plaatselijke afdelingen jaarlijks zo'n 2.600 activiteiten, waaraan minstens 97.600 mensen deelnemen.