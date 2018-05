Voeren - In ’s-Gravenvoeren staat op zondag 3 juni om 14.00 uur de eerste Kidsrun op het menu. Na de feestelijkheden van de processie verzamelen de kinderen van 5 tot en met 12 jaar (die in hun eigen leeftijdscategorie deelnemen) op het Kerkplein (Pley) in ’s-Gravenvoeren.

Kidsrun op bronkzondag in ‘s-Gravenvoeren

In ’s-Gravenvoeren staat op zondag 3 juni om 14.00 uur de eerste Kidsrun op het menu. Na de feestelijkheden van de processie verzamelen de kinderen van 5 tot en met 12 jaar (die in hun eigen leeftijdscategorie deelnemen) op het Kerkplein (Pley) in ’s-Gravenvoeren. Onder leiding van Anneke Palmans kunnen de kinderen deelnemen aan de Kidsrun die door het centrum en de omliggende straten (Kosterstraat, Kinkenberg, Pley) loopt. Uiteraard is deelnemen en bewegen de voornaamste doelstelling van deze eerste run. De deelname aan de Kidsrun valt uiteraard onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Aanmelden kan ter plaatse of via Anneke Palmans: a_palmans@hotmail.com.