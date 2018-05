Bronk ’s-Gravenvoeren en Teuven geven tradities door

Voeren - In Teuven trekt zaterdagavond rond 19.30 uur de processie naar Nurop en naar de Gieveldstraat. Op zondag 3 juni is het processie in 's-Gravenvoeren. Deze ommegang gaat richting Hoeneveldje en terug naar het centrum naar de OLVrouwkapel. De mis start om 09.00 uur aansluitend vertrekt de processie..

’s-Gravenvoeren is op zondag 03 juni in de ban van de ‘bronk’. Deze processie met honderden deelnemers, trekt na de mis (9.00 uur) richting Provinciale School en naar het Hoeneveldje en terug via de Sint-Annakapel door de Boomstraat naar de dorpskern. Via de Kosterstraat gaat het naar de OLVrouwkapel waar een laatste zegening zal plaatsvinden alvorens de ommegang opnieuw naar de Sint-Lambertuskerk trekt. Een fijne gebeurtenis die mensen van alle leeftijden bijeenbrengt en zorgt voor een gezellige dag in het dorp. Kleuters, basisschool, jongeren, dames, heren, Harmonie, K.V. de Waggelerre, SK Moelingen, KVLV, koor Mellody: samen vormt iedereen een grote gemeenschap. Ook de schutterij Sint-Martinus van Sint-Martens-Voeren stapt mee in de bronk. Na de processie is er feest op der Pley.

Ommegang Teuven

Op zaterdagavond 02 juni na de mis (19.00 uur) is er een ommegang in Teuven. Die kleurrijke en devote stoet trekt naar de wijk Nurop. Talrijke kinderen, ouders, grootouders en pelgrims zullen er deelnemen. Deze processie met de harmonie, de jeugdbeweging, de KVLV, de schutterij, het koningspaar en de processiegroepen, de vormelingen en communicanten brengen feest en kleur in het kerkdorp. Heel bijzonder nodigt de parochie de kinderen uit, die hun eerste communie deden. Zij mogen samen in groep heel dicht bij de pastoor lopen, die de Heilige Hostie draagt. Door samen mee op tocht te gaan maken de deelnemers van de processie een feestelijke viering. Richting Nurop, in de Kasteelstraat en in de Gieveldstraat zijn er verschillende rustaltaren. Na de bronk is er gezellig samenzijn in het Dorpshuis in de Gieveldstraat.