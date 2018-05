De bronk doet tradities herleven

Voeren - Op zondag 27 mei vieren de kerkdorpen Sint-Martens- en Sint-Pieters-Voeren ‘Bronk’. Na de mis die om 9 uur start trekt de processie door het dorp via de Hofstraat, het Heilig Hart, Knap naar Sint-Pieters-Voeren (Anna Kapel) en terug via de Berg, het H. Hart naar de Kerk. De verenigingen in het dorp hebben de handen in elkaar geslagen en nodigen U uit om deel te nemen aan deze devote ommegang. Aansluitend is er dorpskermis.

Op zondag 27 mei vieren de kerkdorpen Sint-Martens- en Sint-Pieters-Voeren ‘Bronk’. Na de mis die om 9 uur start trekt de processie door het dorp via de Hofstraat, het Heilig Hart, Knap naar Sint-Pieters-Voeren (Anna Kapel) en terug via de Berg, het H. Hart naar de Kerk. De verenigingen in het dorp hebben de handen in elkaar geslagen en nodigen U uit om deel te nemen aan deze devote ommegang Bij de terugkeer in de kerk wordt met alle deelnemers een afsluitmoment met de zegen met het Allerheiligste gehouden en worden volgens aloude traditie de kameren (donderbussen) geschoten aan de voet van de Komberg. Misschien een tip om huisdieren dan (tussen 11 en 12 uur) aan de Komberg binnen te houden. ‘s Ochtends vanaf 6 uur versieren vrijwilligers de straten waar de bronk passeert.

Kermis

Na de processie viert Sint-Martens-Voeren (Paviljoen) in de wijk Kwinten (Paviljoen) ook feest. Het Bronk Kermiscomité heeft een waaier aan activiteiten voorzien. Uiteraard zorgt het comité vanaf 12.00 uur (na de processie) voor koffie en lekker gebak, frietjes met alles erop en eraan, een glaasje fris of een pintje. Voor de kinderen is er een springkasteel en een schminkstand.