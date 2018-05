Creatieve workshops in basisschool

Voeren - De Provinciale Basisschool van ’s-Gravenvoeren gooit het dit jaar over een andere boeg en organiseert zaterdag een feest in open lucht.

De optredens van de kleuters gaan op zaterdag 26 mei door op een groot podium in open lucht. Ook de kinderen van de lagere school treden op voor ouders, grootouders en sympathisanten. Wie wil kan deelnemen aan leuke en creatieve workshops. Uiteraard zijn er nog steeds spelletjes voor de allerkleinsten (vissen en grabbelen). Je bij een van de juffen laten grimeren is uiteraard ook de max. Voor alle bezoekers is er een extra groot terras waar zij kunnen genieten van een hapje en een drankje. Place to be: Hoeneveldje 1, 3798 ’s-Gravenvoeren.