Toertochtorganisatoren schenken luchtpompstation

De grotere toertochtorganisatoren in Zuid-Limburg, die samenwerken onder de naam Velo-t, hebben een SKS luchtpompstation geschonken aan IJssalon ’t Bakhuis in het gehucht Ulvend in Sint-Martens-Voeren. Gaston Janssen van Velo-t overhandigde ’het luchtpompstation’ aan eigenaar Jef Hocks, wiens zaak zich in Ulvend pal op de grens tussen Nederland en België bevindt. Hiermee wil Velo-t ook een bijdrage leveren aan het fietstoerisme én service verlenen aan de mensen die in de regio wonen.

Het eerste luchtpompstation in Belgisch Limburg bestaat naast een luchtpomp voor verschillende typen banden ook uit een set sleutelmateriaal voor kleine reparaties. “We zijn blij dat we met onze toertochten welkom zijn in het mooie Zuid-Limburg en de Voerstreek. Met dit gebaar willen we de mensen uit de omgeving en de toeristen uitnodigen om deel te nemen aan fietstoertochten ”, aldus Janssen. In het najaar zal Velo-t samen met Limburg Cycling nog een tweede luchtpompstation installeren aan een tweede locatie. Een lekke band, een losgetrild zadel of spatbord, het zijn herkenbare problemen voor actieve fietsers. Het SKS mobiel luchtpomp- en reparatiestation is perfect te gebruiken bij kleine reparaties.

Velo-T

De 10 toertochten die zich verenigd hebben in Velo-t zijn: Limburgs Mooiste, Klimclassic, Mergelheuvelland2Daagse, Boogies Extreme, Amstel Gold Race, Omloop Math Salden, Bart Brentjens Challenge, Grenslandklassieker, de Volta Limburg Classic en de ODS Classic. Velo-t wordt ondersteund door Limburg Cycling die de wielertoertochten in Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek coördineert.