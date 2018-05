Vrouwen met vaart delen plantjes en speelgoe

Voeren - Het derde ‘Share Fair’ evenement van de KVLV-Voeren ‘Vrouwen met Vaart’ werd een schot in de roos. Op de Pley in 's Gravenvoeren bezochten verschillende Voerenaars en dagjesmensen deze ‘speciale’ beurs.

Voor deze editie stonden bloemen, plantjes en kinderspeelgoed centraal. De KVLV verzamelde groen en kinderspeelgoed om het weer ‘weg te geven’ aan anderen. Tal van spullen in goede staat uiteraard, pluchen beertjes en educatief speelgoed gingen als zoete broodjes over de toonbank Men kon er ook wandelingen maken in de omgeving en zelf speelgoed maken in de wijk Mennekesput. Ook belangrijk was dat de leden van de KVLV van alle kerkdorpen samenwerkten en bij een 'frisse' lentezon konden genieten van een ontmoetingsmoment met hun dorpsgenoten. “Sociaal contact, recycleren, hergebruiken waren de voornaamste doelstellingen van deze geslaagde dag,” aldus Annemie Crombag.