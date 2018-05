Voeren - In de raadzaal van het gemeentehuis in ’s-Gravenvoeren werden de Voerense sportlaureaten gehuldigd voor hun prestaties in 2017.

Gemeente Voeren huldigt sportlaureaten

In de raadzaal van het gemeentehuis in ’s-Gravenvoeren werden de Voerense sportlaureaten gehuldigd voor hun prestaties in 2017. Sportman werd Erik Vroonen uit ’s-Gravenvoeren die aangesloten is bij Edurance Team Limburg (triathlonclub Bilzen). Erik startte op 49-jarige leeftijd met deze sport in 2016 en bracht reeds enkele triathlons tot een goed einde ondermeer in Zurich waar hij deelnam aan een Ironman opdracht en in Maastricht. Sportjongeren werden Borg Hochstenbach en Eva Smeets die als danspaar in de categorie junioren ‘garde’ Belgisch en Europees kampioen werden. Sportploeg werd SK Moelingen. SK behaalde in 2017 de titel in vierde provinciale en promoveerde als kampioen naar derde provinciale waar de groep zich dit seizoen kon handhaven en veel jeugd een kans bood om door te stromen naar het A-team.