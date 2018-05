Boottocht over de Maas en het Albertkanaal

Voeren - Midden mei hebben de leden van Neos en van de Duerpsnoon met 90 maaltijdgasten van de Duerpsnoon van heel Voeren een boottocht gemaakt over de Maas en het Albertkanaal vanaf Maastricht.

Midden mei hebben de leden van Neos en van de Duerpsnoon met 90 maaltijdgasten van de Duerpsnoon van heel Voeren een boottocht gemaakt over de Maas en het Albertkanaal vanaf Maastricht. Bij Rederij Stiphout werd de groep opgevangen door de kapitein. “De boot vertrok en we konden genieten van een warme maaltijd in buffetvorm,” vertelt Fridy Maurer.

Op het programma de sluis van Ternaaien die in zijn geheel gerestaureerd is. De stemming zat er goed in. Daar zorgde accordeonist Ado voor. De reis ging verder tot Lanaken met uitleg van de kapitein. Op het dek was het goed toeven. Na een heerlijk kopje koffie geserveerd met een stuk taart deed de bus ook nog even de nieuwe Willem Alexandertunnel aan.