Voeren - In de oude hoeve Navagne (Elven) in Moelingen werd het boek over het Spaans Fort aan de Maas van Frank Hoven officieel voorgesteld. De gemeenten Voeren en Eijsden-Margraten werkten samen met auteur Hoven om dit uniek grensgeval aan de Maas tussen Moelingen en Eijsden voor te stellen. Er bestaan plannen om dit gebied te ‘ontsnipperen’ en een toeristisch project ‘Fort van Navagne’ pal op de grens met Nederland mogelijk te maken.

Het is nauwelijks voor te stellen, maar de omgeving waar het riviertje de Berwijn in de Maas uitmondt, is een plek met een bijzondere geschiedenis. Wist u dat hier vroeger een imposant Spaans fort stond? De ondergrondse restanten hiervan liggen precies, onder het maaiveld, op de grens van de gemeenten Eijsden-Margraten en Voeren. Dit boek illustreert de gewelddadige en bijzondere geschiedenis en de betekenis van deze plek voor een breed publiek.

Men ontdekt hoe de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) hier in 1634 een fort bouwden, nadat stadhouder Frederik Hendrik twee jaar daarvoor Maastricht had veroverd. En ook waarom de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV de vesting na veertig jaar weer sloopte. De rijke verhalen zijn een inspiratiebron voor de ontwikkeling van het landschap, waarin de contouren van het fort zichtbaar worden. Intussen staan op deze site sinds kort twee infozuilen die summier de geschiedenis van De Schans, de volksnaam van Navagne die de Moelingenaars gebruiken, vertellen.

Het boek ‘Navagne, een Spaans fort aan de Maas’ werd uitgegeven in opdracht van de gemeenten Eijsden-Margraten en Voeren. Het boek is geschreven door historicus Frank Hovens en vorm gegeven door Paul Smeets. Deze prachtige bundel geschiedenis is te koop bij de vestigingen van VVV Zuid-Limburg en Toerisme Voerstreek. (nm)