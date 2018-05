Vogelschot en bronk

Voeren - Op zondag 20 mei vanaf 13.00 uur organiseert de schutterij Sint-Martinus de ‘vogelschot’ aan het Heem De Komberg in Sint-Martens-Voeren. Men kan er ook deelnemen aan de BBQ (tussen 13.00 uur en 15.00 uur).

Op zondag 20 mei vanaf 13.00 uur organiseert de schutterij Sint-Martinus de ‘vogelschot’ aan het Heem De Komberg in Sint-Martens-Voeren. Men kan er deelnemen aan de BBQ (tussen 13.00 uur en 15.00 uur). (reserveren: 0475-59.58.31). Aansluitend schieten de jongeren op de rozen (vleugel, staart, kop) en start rond 16.00 uur het koning schieten met animatie.

De vereniging verzamelt in het Schuttershof om 11.15 uur. En trekt dan door het dorp om koning Rik Nijssen in Veurserveld af te halen, trekt vervolgens naar het Heem voor een gezellig samenzijn en het koningsschieten. (De BBQ van loopt van 13.00 tot 15.00 uur.) Een kandidaat-koning moet lid zijn van de schutterij of in Voeren ‘gedomicilieerd’ zijn en akkoord gaan met het reglement. Op zondag 27 mei tijdens de ‘bronk’, de processie, wordt de nieuwe koning en (mogelijk zijn koningin) gepresenteerd aan de inwoners van Sint-Martens- en Sint-Pieters-Voeren.