Wandeling: Het eetbare landschap

Voeren - Een natuurgids gaat samen met de Voerbezoekers en wandelaars op zoek naar wat eetbaar is in de natuur.

Is het waar dat brandnetels gezond zijn ? Wat kan je in salade verwerken ? Waar vind je lekkere bramen of helende kruiden ? Een natuurgids gaat samen met jou op zoek naar wat eetbaar is. Laat je verrassen door wat de natuur op je bord brengt. Thuis verder nagenieten kan met de woudmeesterpastilles die je meekrijgt.

Waar:

Bezoekerscentrum Voerstreek, 20/05 om 14.00 uur

Pley 13 3798 's Gravenvoeren

Telefoonnummer: 04/381 07 36 - Reserveren is verplicht. Deelname kosten: € 5 (+ 12 jaar), € 3 (6 - 12 jaar). Info: Toerisme Voerstreek.

Publiek: voor iedereen.