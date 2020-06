Zware boetes tijdens controles op zwaar vervoer in Bilzen

Bilzen - Woensdag tussen 7.30 en 13.15 uur heeft de politie controles gehouden op het zwaar vervoer op de Zutendaalweg. Vijf truckers negeerden het verbodsbord voor zwaar vervoer bij de doortocht in Munsterbilzen. Ze kregen een boete van 174 euro. Twee boetes van 55 euro werden uitgeschreven voor het niet gebruiken van de schakelorganen bij de tachograaf. Voor fouten bij de rij- en rusttijden waren er nog zwaardere boetes: 1.562 euro en 462 euro. Vrachtwagens met gebrekkige ladingzekering kregen een boete van 350 euro. Twee bestuurders zonder gordel moesten 116 euro betalen. Een vrachtwagenbestuurder reed met een vervallen rijbewijs omdat hij niet door de medische schifting was geraakt. Een andere bestuurder kwam om verder te rijden. Tijdens die controles kregen ook twee motorrijders een boete omdat de beschermkleding onvoldoende was: 58 euro. Een Nederlandse bestuurder kreeg meerdere pv’s omdat hij onder invloed van drugs reed, zonder verzekering in een auto die noch gekeurd noch ingeschreven was.