Hasselt / Diepenbeek - Politie LRH heeft dinsdag samen met de douane verkeerscontroles gehouden op de Boudewijnlaan in Diepenbeek en op de Herkenrodesingel in Hasselt. In totaal kregen 88 bestuurders een boete. Verschillende voertuigen waren niet verzekerd of gekeurd en enkele chauffeurs konden geen geldig rijbewijs voorleggen.