Lanaken / Maasmechelen - Bij snelheidscontroles vorige week zijn 3.568 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 631 te snel. Dat komt overeen met 17 procent. De controles gebeurden in Lanaken op de Steenweg, Koning Albertlaan, Dorpsstraat, Kiezelweg en N78. In Maasmechelen waren er snelheidsmetingen in de Dokter Haubenlaan, Koning Albertlaan, Heirstraat en Rijksweg.